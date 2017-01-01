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Bakırköy 1 Mayıs
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Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında fotoğraflı kontrol

Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin verildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:57:35 Güncelleme: 10:03:16 DHA

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor. Görevli sivil polis memurları, alana sokulan her pankart ve dövizi tek tek fotoğrafladı. Bazen polisler bazen de 1 Mayıs katılımcıları pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoğraf çekmesine yardımcı oldu.

Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından sosyal medya uygulaması üzerinden amirlerine gönderildi. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin verildi.

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