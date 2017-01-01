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Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 1 Mayıs'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı kutladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:00:58 Güncelleme: 10:02:42 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 1 Mayıs mesajında, "Bugün hakça paylaşımın bayramı, adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günü. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

CHP lideri, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlamıştı. 

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