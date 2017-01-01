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Adana'da otomobili kanala uçan sürücüden ilginç tepki

Olayın şokunu üzerinden atamayan Akça, "Havalar birden ısındı. Otomobilim serinlemek istedi kanala atladı. Otomobilim serinledi. Ben serinlemedim. Benim serinlemem için buzlu su olması lazım" dedi.

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:05:11 Güncelleme: 10:07:20 İHA

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına uçtu. Dalgıç polisin sudan çıkardığı sürücünün, "Otomobilim hava sıcak olduğu için serinlemek istedi, ben ancak buzlu suda serinlerim ben serinleyemedim" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Fadıl Akça'nın kullandığı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptıktan sonra Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.

İLGİNÇ TEPKİ

Su içinde ters dönen otomobilden vatandaşların çağırdığı dalgıç polisler tarafından çıkarılan sürücü Akça, kazadan yara almadan kurtuldu. Dalgıç polisler Akça'yı çıkardıktan sonra otomobilde başka birinin olup olmadığını kontrol etti. Kimsenin olmadığını gören dalgıç polis, otomobilin üzerinde bir süre bekledi. Dalgıcın arkasında köprüdeki "Bu şehirde yaşamak bir başka" yazısı ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

Bu arada, dalgıç polis tarafından kurtarılan Fadıl Akça, demir korkuluklara dayanarak otomobiline baktı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Akça, otomobilinin kanaldan çıkartılmasını beklerken, basın mensuplarına, "Havalar birden ısındı. Otomobilim serinlemek istedi kanala atladı. Otomobilim serinledi. Ben serinlemedim. Benim serinlemem için buzlu su olması lazım" dedi.

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