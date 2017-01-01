26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan ve ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise yerleşimlerini tamamlaması için katıldığı TEOG sınavı sonuçları için öğrenciler büyük heyecanda. Peki TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından düzenlenen ve milyonlarca ortaokul öğrencisinin katıldığı TEOG'da sorulan zorlu sorulara, öğrenciler doğru yanıt vermek için çaba gösterdi. Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil derslerinden sınav olan öğrenciler şimdi de heyecanla sonuçları bekliyor.

MEB takviminde yer alan bilgiye göre ise sonuçların Haziran ayı içerisinde açıklanacağı görülüyor. Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından aldıkları puana göre uygun olan liselere tercih yapacak ve ardından tercih sonuçlarını bekleyecek.

TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sınav sonuçlarının duyurulduğu platform olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. TEOG sınav sonuçları belli olduğunda EBA üzerinden öğrencilerin erişimine açılıyor.

SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI EBA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ardından öğrenciler EBA şifreleriyle sisteme giriş yaparak TEOG sınav sonuçları dahil olmak üzere aynı zamanda TEOG soru ve cevaplarına da erişebiliyor