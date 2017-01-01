1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TEOG sonuçları
GÜNDEM

TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?

26-27 Nisan'da milyonlarca ortaokul 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen TEOG sonrasında TEOG sınav sonuçları için bekleyiş başladı...

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:28:01 Güncelleme: 12:47:34

26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan ve ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise yerleşimlerini tamamlaması için katıldığı TEOG sınavı sonuçları için öğrenciler büyük heyecanda. Peki TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından düzenlenen ve milyonlarca ortaokul öğrencisinin katıldığı TEOG'da sorulan zorlu sorulara, öğrenciler doğru yanıt vermek için çaba gösterdi. Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil derslerinden sınav olan öğrenciler şimdi de heyecanla sonuçları bekliyor.

MEB takviminde yer alan bilgiye göre ise sonuçların Haziran ayı içerisinde açıklanacağı görülüyor. Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından aldıkları puana göre uygun olan liselere tercih yapacak ve ardından tercih sonuçlarını bekleyecek.

TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sınav sonuçlarının duyurulduğu platform olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. TEOG sınav sonuçları belli olduğunda EBA üzerinden öğrencilerin erişimine açılıyor.

SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI EBA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ardından öğrenciler EBA şifreleriyle sisteme giriş yaparak TEOG sınav sonuçları dahil olmak üzere aynı zamanda TEOG soru ve cevaplarına da erişebiliyor

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEM

Yaz tatiline kısa bir süre kaldı
TEOG ikinci oturumu sona erdi
GÜNDEM

TEOG ikinci oturumu sona erdi
TEOG puan hesaplama nasıl yapılır? 2017
GÜNDEM

TEOG puan hesaplama nasıl yapılır?
TEOG soru ve cevapları yayınlandı!
GÜNDEM

TEOG soru ve cevapları yayınlandı!
2017 TEOG yorumları!
GÜNDEM

İşte öğrencilerden TEOG yorumları
EBA nedir, EBA giriş nasıl yapılır?
GÜNDEM

EBA sistemi nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döktükleri kanda boğulacaklar
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKLAR
Eylem hazırlığındaki 3 terörist 'Silahlı Bayraktar' ile vuruldu
GÜNDEM

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST 'SİLAHLI BAYRAKTAR' İLE VURULDU
İçişleri Bakanlığı: 65 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Giresun'da eski damat dehşeti
GÜNDEM

ESKİ DAMAT DEHŞET SAÇTI!
İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında
GÜNDEM

ONLAR İÇİN 2 MAYIS!
İzmit'te yanan bottaki kayıp işçinin cesedi bulundu
GÜNDEM

İZMİT'TE YANAN BOTTAKİ KAYIP İŞÇİNİN CESEDİ BULUNDU