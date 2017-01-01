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Ankara'da 1 Mayıs önlemleri! Bu yollar trafiğe kapalı

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı ve Kolej Meydanı'nda yapılacak etkinlikler için 4 bin 500 polis görev aldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:38:23 Güncelleme: 11:10:04

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı ve Kolej Meydanı'nda yapılacak etkinlikler için 4 bin 500 polis görev aldı. Kutlamaların yapılacağı alana çıkan cadde ve sokaklar, sabah saat 08.00'den itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Atatürk Kültür Merkezi yanında toplanan Türk-İş üyeleri, Anadolu Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Cemal Gürsel Caddesi'nde toplanacak olan KESK ve DİSK üyeleriyse Kolej Meydanı'na yürüyecek. Ankara'da iki ayrı yerde yapılacak kutlamalar, saat 17.00'ye kadar sürecek.

BAZI CADDE VE SOKAKLAR, ARAÇLARLA KAPATILDI

Öte yandan 1 Mayıs nedeniyle başkentte 4 bin 500 polis görev aldı. Etkinliğin yapılacağı ve olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı alanlara çıkan bazı cadde ve sokaklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat ve temizlik araçlarıyla kapatıldı. Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 08.00'den itibaren Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kesişiminden Anadolu Meydanı'na kadar, Ziya Gökalp Caddesi- Kızılay-Kurtuluş kavşağı arası, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Celal Bayar Bulvarı Kıbrıs Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Kolej Meydanı, Kurtuluş Kavşağı ile bu cadde ve kavşaklara açılan cadde ve sokakların etkinlikler süresince araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

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