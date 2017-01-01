1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ulaşımın aksamaması için seferlere düzenleme yapan İDO, 1 Mayıs için önlem aldı. Peki 1 Mayıs'ta İDO çalışıyor mu? İşte 1 Mayıs İDO seferleri...

1 MAYIS'TA İDO ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 1 Mayıs nedeniyle 52 ek sefer yapacağını duyurdu. Aynı zamanda yapılan açıklamada 1 Mayıs'ın Pazartesi gününe denk gelmesiyle haftasonu tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler için arttırılan seferler de duyuruldu.

İşte İDO tarafından yapılan 1 Mayıs açıklaması;

İstanbul’un deniz ulaşımında 30 yıldır faaliyet gösteren İDO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımın aksamaması için ek seferlerle önlem aldı. İDO, mevcut tarifeli seferlerine ilaveten 1 Mayıs nedeniyle 52 ek sefer yapacak. 30 Nisan Pazar Günü düzenlenecek Vodafone Maratonu sebebiyle ise bazı seferleri iptal edilecek.

İDO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla aldığı önlemler doğrultusunda 28 Nisan Cuma gününden itibaren ek sefer düzenlemeye başlayacak. İDO, mevcut tarifeli seferlerinin yanı sıra dış hatlarda, 27 adet hızlı feribot/ferrycat, 25 adet deniz otobüsü olmak üzere toplamda 52 ek sefer yapacak.

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1 Mayıs’ın bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle oluşan uzun haftasonu tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler için Pendik-Yalova, Yenikapı-Bandırma, Yenikapı-Bursa, Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa ve Kadıköy-Yenikapı/Armutlu TK-Armutlu seferleri karşılıklı olarak artırıldı. İDO’nun sefer saatleri için www.ido.com.tr adresinden detaylı bilgi alınabilir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olması nedeniyle, deniz otobüsü iç hatlar ve Sirkeci- Harem arabalı vapur hattında hafta sonu ve tatil günleri tarifesi uygulanacaktır.