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GÜNDEM

AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 10:40'ta başladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:49:13 Güncelleme: 11:01:07 AA

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, saat 10:40'ta başladı.

HAYATİ YAZICI: İKİ ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına ilişkin, "İki önemli gündem maddesi var. Yarın Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımızın partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz. 21 Mayıs'ta da AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongremizi yapmak suretiyle Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, partimizin genel başkanlık görevine dönmüş olacak. Bu iki konuyu nasıl icra edeceğimizi tüzüğümüz ve geleneklerimizi dikkate almak suretiyle konuşup müzakere edeceğiz." dedi.

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