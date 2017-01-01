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Antalya Rüya Duman
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15 yaşındaki Rüya Duman ölüme götüren istismar için 18.5 yıl hapis cezası istendi

Rüya Duman, Cevher A.P.'nin kendisini polis olarak tanıtıp 'karakola gidiyoruz' diyerek evine getirdiğini, ardından kendisini okşamak istediğini, ancak buna izin vermediğini anlattı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:01:56 Güncelleme: 11:03:42 DHA

Antalya'da cinsel saldırıya uğrayan, Adli Tıp Kurumu'nun 'ruh sağlığı bozulmamıştır' raporu vermesinden 10 gün sonra ise intihar eden 15 yaşındaki Rüya Duman'a cinsel saldırı eyleminden yargılanan 32 yaşındaki Cevher A.P. hakkında toplam 18.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Rüya Duman'ın annesiyle babası, kendisi küçük yaştayken ayrıldı. Velayeti babasına verilen Rüya, daha sonra yurda yerleştirildi. İkinci evliliğini yapan anne Habibe K., Rüya 8 yaşına geldiğinde yanına aldı. 2014 yılının 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldıktan sonra annesi, Rüya'yı üvey babası Cihan K.'ın çalıştığı Karaalioğlu Parkı'nın yanındaki oto yıkamacıya gönderdi. Burada işyeri sahibinden sigara isteyen Rüya'ya kızan üvey babası, eve gitmesi için otobüse bindirdi. Sigara içtiği için annesinin kızmasından endişe eden Rüya, bir durak sonra inip Kaleiçi'nde metruk bir alana gitti.

'SENİ GÖZALTINA ALDIM' DİYEREK EVİNE GÖTÜRDÜ

Burada küçük kızın yanına yaklaşan 32 yaşındaki Cevher A.P., polis olduğunu iddia edip "Uyuşturucu şüphelisi olarak seni gözaltına alıyorum. Karakola gideceğiz" dedi. Cevher A.P., daha sonra Rüya Duman ile birlikte kent içi ulaşımını sağlayan otobüse bindi. Cevher A.P. ile kızın durumundan şüphelenen bir kadın yolcu, Güzeloba Mahallesi'nde otobüsten inen ikiliyi takip etti. Küçük kızın bir sitenin zemin katındaki daireye götürüldüğünü gören kadın polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Cevher A.P., kızın bağış toplamak için eve geldiğini iddia etti, ardından 300 lirasını çaldığı iddiasında bulundu. Rüya Duman ise Cevher A.P.'nin kendisini polis olarak tanıtıp 'karakola gidiyoruz' diyerek evine getirdiğini, ardından kendisini okşamak istediğini, ancak buna izin vermediğini anlattı.

'RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞ'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Nisan 2014 tarihinde hazırlanan raporda küçük kızın 'ruh sağlığının bozulduğu' tespitine yer verildi. Bunun üzerine tutuklanan Cevher A.P. hakkında cinsel istismar suçundan Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cevher A.P., 2015 Nisan ayında tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine bu kişinin tekrar kendisini kaçırmasından endişe eden Rüya Duman, eve kapandı.

RAPORDAN 10 GÜN SONRA CANINA KIYDI

Mahkeme talep üzerine, ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Rüya Duman'ın bir de Adli Tıp 6'ncı İhtisas Kurulu'na gönderilmesine karar verdi. 8 Temmuz 2015 tarihinde Rüya Duman hakkında düzenlenen raporda stres bozukluğu tespit edildiği, bu tablonun ruh sağlığını etkilediği, ancak ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olmadığı belirtildi. Rüya Duman, rapordan 10 gün sonra kendisini evin kapısına asarak yaşamına son verdi.

KOVUŞTURMAYA YER YOK

Rüya Duman'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmadan sonuç çıkmadı. Savcılık, onu intihara yönlendiren veya ölümünde kusur bulunan kimse bulunmadığı anlaşıldığından, Rüya Duman'ın annesi Habibe K. ile çocuğa istismardan yargılanan Cevher A.P. hakkında bu konuda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Rüya Duman'ın yaşamına son vermesi üzerine Adli Tıp Genel Kurulu'ndan yeni bir rapor talep etti. Adli Tıp Genel Kurulu'nca hazırlanan 23 Haziran 2016 tarihli rapor, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, Adli Tıp 6'ncı İhtisas Kurulu'nun verdiği raporda olduğu gibi Rüya Duman'ın ruh sağlığının eylem nedeniyle bozulmadığı, ancak etkilendiği belirtildi. Adli Tıp raporu aileyi isyan ettirdi. Rapora itiraz eden Rüya'nın annesi Habibe K. ise sanığı her gördüğünde morali bozulduğu için davanın 15'inci duruşmasına gelmedi. Tutuksuz yargılanan Cevher A.P. ise hazır bulundu.

TOPLAM 18.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıla kadar hapsini talep etti. Kendini savunamayacak çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 10.5 yıla kadar hapsini talep eden savcı, sanığın özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek suçlarından ise ayrı ayrı beraatını istedi. Duruşma, sanığın esas hakkında mütalaaya karşı savunma talebi üzerine ertelendi.

"BUGÜN RÜYA YAŞIYOR OLACAKTI"

Savcının talebini avukatından öğrenen anne Habibe K. şunları söyledi:

"Sanık için beraat talep edilen suçlardan da ceza istenmesi gerekirdi. Çünkü sanık kendisini polis olarak tanıtıp karakol diye evine götürmüş. Üstelik bunu çocuk bayramında yapıyor. Olaydan sonra tutuklanan sanık cezaevinden mektup yazıp özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor. Ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye ediliyor. Kızım hem sanığın kendisini eve götürmesinden, hem de cezaevinden mektup yazmasından olumsuz etkilendi. Bunun sonucu olarak yaşamına son verdi. Sanık kızımın karşısına çıkmamış olsaydı, Rüya şu anda yaşıyor olacaktı."

Duruşmalarda sanığı her gördüğünde psikolojisinin bozulduğunu ve günlerce kendine gelemediğini anlatan Habibe K. "Bu nedenle davanın 15'inci duruşmasına gelmedik. Sadece ben değil, bütün aile hasta oluyor. Daha fazla moralimiz bozulmaması için duruşmaya katılmadım" dedi.

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