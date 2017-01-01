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Yozgat
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Yozgat'ta 20 yaşındaki genç, tokat atan ablasını levyeyle öldürdü

B.D.'nin ilk ifadesinde "Ablam yerdeki taşı alıp sırtıma vurunca yanımda bulunan demir çubuk ile kafasına vurdum" dediği öğrenildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:12:56 Güncelleme: 11:16:51

Yozgat'ta bir genç, tartıştığı ablasının attığı tokata levye ile karşılık verdi. Kanlar içerisinde kalan kadın yaşamını yitirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Çiğdem Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü beldesinde B.D.(20) isimli genç tartıştığı ablası Halime D.'yi (30) başına levye ile vurarak ağır yaraladı. Yakınları ve komşuları olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri Halime D.'nin öldüğünü belirledi. Halime D.'nin cesedi savcının yaptığı incelemenin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'SİNİRLENDİM KAFASINA VURDUM'

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken B.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.D.'nin ilk ifadesinde "Hayvanları bağlarken küçük yeğenim geldi ahıra. Burada yeğenime vurdum. Sonra annesi olan ablam yanıma geldi. Taştırma sırasında ablam bana vurdu, tokat attı. Ben de ona sinirlenerek karşılık verdim. Ablam yerdeki taşı alıp sırtıma vurunca yanımda bulunan demir çubuk (levye) ile kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

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