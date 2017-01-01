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Aydın
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Aydın'da bir kişi yol ortasında baygın bulundu

Yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:23:24 Güncelleme: 11:24:25 DHA

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, 27 yaşındaki A.C., karayolunun ortasında baygın bulundu.  Hastaneye kaldırılan A.C., tedaviye alındı.

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde, araç trafiğinin yoğun olduğu Sanayi Mevkii'nde, saat 03.45'te, A.C., yerde baygın yatarken bulundu. Yoldan geçen sürücülerden biri, genci fark edince, aracını yol kenarına yanaştırıp, 155 polis imdat hattına ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü A.C.'yi kaldırama taşıdı, ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu madde kullandığından şüphelenilen A.C.'yi, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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