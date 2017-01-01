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HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, hakkında yürütülen biri terör olmak üzere 2 soruşturma kapsamında gözaltına alındı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:38:42 Güncelleme: 11:42:31 AA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ayhan, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyete götürülen Ayhan'ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak", Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesince de Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu 2009'da yönetimdeki "defter kaydında usulsüzlük" suçundan açılan davada yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında, savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

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