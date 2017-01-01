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İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:59:24 İHA

Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında başlarken, inşaat işçileri görevlerinin başında baretlerini sallayarak göstericileri selamladı

  • 1 İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında
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    Erzurum'da Lalapaşa meydanında toplanan binlerce katılımcı İstasyon Meydanına mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı. 

  • 2 İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında
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    Etkinlik öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler kurulan polis arama noktasından geçtikten sonra alana alındı.

  • 3 İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında
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    Öte yandan inşaat işçileri, korteji yüksekten izleyerek keser ve baretlerini sallayarak göstericileri selamladı. 

  • 4 İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında
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    Daha sonra görevlerinin başına dönen işçiler 1 Mayıs'ı çalışarak kutladı.

  • 5 İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında
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    Etkinliğe, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Hak İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan katılacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 31 dakika önce
    1 mayıs memur tatili
  • Misafir 37 dakika önce
    İşçiler çalışıyor imiş tabiki çalışacak sonuçta adamlar günlük kazanıyor ben 30 yıl Paris de çalıştım ve nerede ise tüm 1 Mayıs larda çalıştım ve tek çalışan da ben değildim
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