İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde kutlanırken bugün çalışmak zorunda olanlar işlerine devam etti. HABERTURK.COM Whatsapp hattı'na gelen ve Ankara'da çekildiği belirtilen videoda, bir binanın yıkım çalışmasını yapan işçilerin güvenlik önlemi almamaları dikkat çekti.