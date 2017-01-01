İnşaat işçileri 1 Mayıs'ta da görevlerinin başında
01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:59:24 | Güncelleme: 13:20:47
İHA
Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında başlarken, inşaat işçileri görevlerinin başında baretlerini sallayarak göstericileri selamladı
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Erzurum'da Lalapaşa meydanında toplanan binlerce katılımcı İstasyon Meydanına mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.
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Etkinlik öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler kurulan polis arama noktasından geçtikten sonra alana alındı.
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Öte yandan inşaat işçileri, korteji yüksekten izleyerek keser ve baretlerini sallayarak göstericileri selamladı.
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Daha sonra görevlerinin başına dönen işçiler 1 Mayıs'ı çalışarak kutladı.
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Etkinliğe, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Hak İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan katılacak.
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Batman'da inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayamadı.
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İşçiler, 1 Mayıs'ı da çalışarak geçiriyor.
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1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde çalışan bir temizlik işçisi.
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Manisa'da simitçi Hüseyin Ürkmez 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor.
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Manisa'da ayakkabı boyacılığı yapan Orhan Yeniyekin de 1 Mayıs'ı çalışarak geçirenler arasında.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde kutlanırken bugün çalışmak zorunda olanlar işlerine devam etti. HABERTURK.COM Whatsapp hattı'na gelen ve Ankara'da çekildiği belirtilen videoda, bir binanın yıkım çalışmasını yapan işçilerin güvenlik önlemi almamaları dikkat çekti.