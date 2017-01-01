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Eylem hazırlığındaki 3 terörist 'Silahlı Bayraktar' ile vuruldu

Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde tespit edilen hedefler 'Silahlı Bayraktar' ile vuruldu. 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:05:58 Güncelleme: 13:08:21

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon aralıksız devam ediyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Sınırın sıfır noktasında bulanan Çukurca İlçesi'nin güneyinde yer alan Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi Hore tepesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na ait insansız hava araçları tarafından tespit edilen hedefler silahlı "Bayraktar" ile vuruldu.

Sınır ötesinde, milli İHA olan "Bayraktar" ile gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

 

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