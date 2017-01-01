Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan FETÖ konusunda mesajlar vererek "Dost Hindistan’ın FETÖ’yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Terör örgütlerinin hedefi yıldırmaktır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar döktükleri kanda boğulacaklar.

Türkiye, Hindistan'ın harekete geçirilmeyi bekleyen bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Paralarımızı kur baskısından da kurtarmanın gereğine inanıyoruz.

FETÖ MESAJI

İstişarelerimiz sırasında 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden FETÖ hakkında ayrıntılı bilgi verdim. FETÖ’nün örgütlenme modeli ve paravan kuruluşları hakkında bilgilendiriyoruz ikaz ediyoruz. Dost Hindistan’ın FETÖ’yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum.Bu dünyanın en tehlikeli en gözü dönmüş terör örgütlerindendir.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından desteğini ifade eden Hindistan yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bilhassa Avrupa'da kültürel ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının zehirli bir sarmaşık gibi toplum bünyesini sardığını görüyorum. Farklılıklarımızı bir tehdit değil zenginlik olarak görüyorum.

Ben ziyaretimin her açıdan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Başbakan'a ayrıca şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum.