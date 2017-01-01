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Suriye
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Suriye sınırında askeri hareketlilik! Zırhlı araçlar için mevziler kazıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler oluşturuldu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:34:41 Güncelleme: 14:00:39 AA

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK / PYD / YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Tatlıca, Hürriyet ve Öncül mahallelerindeki sınır hattına iş makineleriyle zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.

Öte yandan, modüler duvar örme çalışmalarının tamamlandığı sınır hattındaki bölgelerde ise beton kulelerin inşaatı devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının yer aldığı bölgeden 27 Nisan'da Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nun kullandığı gözetleme tepesine havan ve roketle saldırıda bulunmuştu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilmişti.

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