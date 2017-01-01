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Mersin'de tecavüzle suçlanan market işletmecisi tutuklandı

Y.C. tarafından tarafından teşhis edilen S.K. suçlamayı kabul etmezken, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilen Y.C.'nin cinsel tacize uğradığı rapor edildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:32:22 Güncelleme: 14:34:08 DHA

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde, zihinsel engelli komşu çocuğu 17 yaşındaki Y.C.'ye tecavüz ettiği öne sürülen market işletmecisi 53 yaşındaki S.K. tutuklandı.

İlçede market ve büfe işletmeciliği yapan S.K., iş yerinin yakınında evi olan zihinsel engelli erkek Y.C.'yi 27 Nisan akşamı Erdemli Çamlığı'na götürdü. S.K., iddiaya göre engelli çocuğa burada tecavüz etti. Y.C. geç saatte evine gelince annesi G.C. kuşkulanarak nereden geldiğini sordu. Y.C. de yaşadıklarını annesine anlattı.

MOBESE KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Annenin şikayeti üzerine polis ekiplerince S.K. gözaltına alındı. Y.C. tarafından tarafından teşhis edilen S.K. suçlamayı kabul etmezken, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilen Y.C.'nin cinsel tacize uğradığı rapor edildi. Ayrıca S.K.'nın otomobili ile Erdemle Çamlığı yönüne gittiği MOBESE kayıtlarından da ortaya çıktı. S.K., savcılıkta ifadesinin alınmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olay nedeniyle büyük sıkıntı içinde olduğunu anlatan anne G.C., "Daha önce hiç eve geç gelmemişti, o gün geç gelince biraz sorguladım. Nerede olduğunu sorduğumda, büfeci amcanın kendisini çamlığa götürdüğünü söyleyince çılgına döndüm. Hemen iç çamaşırını kontrol ettim, kan görünce beynimden vuruldum. Bunun üzerine hemen polise giderek şikayetçi oldum. O sapıktan şikayetçiyim, sonuna kadar da bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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