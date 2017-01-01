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Mersin'de denizde boğulan iki arkadaşın cenazesi defnedildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:45:02 AA

Cenazede İdris Buruk'un annesi Cennet ile Emircan Durak'ın annesi Fatma Durak birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü

  • 1 Mersin'de denizde boğulan iki arkadaşın cenazesi defnedildi
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    Mersin’in Erdemli ilçesinde, denizde boğulan 2 arkadaşın cenazesi toprağa verildi.

  • 2 Mersin'de denizde boğulan iki arkadaşın cenazesi defnedildi
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    Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan İdris Buruk (15) ile Emircan Durak'ın (15) cenazeleri, ilçeye bağlı Küstülü Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

  • 3 Mersin'de denizde boğulan iki arkadaşın cenazesi defnedildi
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    Erdemli İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazına, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin aileleri ve okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

  • 4 Mersin'de denizde boğulan iki arkadaşın cenazesi defnedildi
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    Durak'ın annesi Cennet Durak, tören sırasında oğlunu son bir kez daha görmek istedi.

  • 5 Mersin'de denizde boğulan iki arkadaşın cenazesi defnedildi
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    Cenazede İdris Buruk'un annesi Cennet ile Emircan Durak'ın annesi Fatma Durak birbirlerine sarılara gözyaşı döktü.

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