GÜNDEM
Mersin'de denizde boğulan iki arkadaşın cenazesi defnedildi
01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:45:02 | Güncelleme: 14:53:55
AA
Cenazede İdris Buruk'un annesi Cennet ile Emircan Durak'ın annesi Fatma Durak birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü
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Mersin’in Erdemli ilçesinde, denizde boğulan 2 arkadaşın cenazesi toprağa verildi.
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Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan İdris Buruk (15) ile Emircan Durak'ın (15) cenazeleri, ilçeye bağlı Küstülü Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.
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Erdemli İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazına, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin aileleri ve okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
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Durak'ın annesi Cennet Durak, tören sırasında oğlunu son bir kez daha görmek istedi.
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Cenazede İdris Buruk'un annesi Cennet ile Emircan Durak'ın annesi Fatma Durak birbirlerine sarılara gözyaşı döktü.
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Cenaze namazının ardından Buruk ve Durak'ın cenazesi defnedildi.
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Küskülü Mahalle Muhtarı Adnan Kökten, gazetecilere, gençlerin serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadıklarını söyledi.
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Gencecik fidanları toprağa verdiklerini belirten Kökten, "Yüzme bilmeyen insanlarımızın, çocuklarımızın denize, gölete ve akarsulara girmemelerini istiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı başka yürekler yanmasın." dedi.
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Sınıf arkadaşları Buruk ile Durak, Akdeniz Mahallesi sahilinde dün denize girmişti.
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Bir süre sonra çırpınan gençlerin durumunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 gencin de öldüğünü belirlemişti.
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