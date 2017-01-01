1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kars
GÜNDEM

Polisin miting sofrası

Polis memurları yemeklerini rahat yiyebilmek için yıkılan şehir stadının ihate duvarını masa olarak kullandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:01:50 Güncelleme: 15:03:43 DHA

Kars'ta Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs mitinginde görev alan polis memurlarının miting sonrası, yıkılan şehir stadının ihate duvarındeki yemek molası ilginç görüntüler oluşturdu.

Emek ve Dayanışma Platformu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting alanına gelen çeşitli işçi sendika üyeleri, HDP ve CHP'liler yapılan konuşmaların ardından halay çekti.



Öğle saatine denk gelen miting sonrasında görevli polisler getirilen kumanyaları aldı. Polis memurları yemeklerini rahat yiyebilmek için yıkılan şehir stadının ihate duvarını masa olarak kullandı. Polisler ihate duvarına sıralıp yemeklerini yiyerek mitingin yorgunluğunu attı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TSK: 112 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK: 112 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak, Kars ve Bitlis'ten şehit haberi
GÜNDEM

Şırnak, Kars ve Bitlis'ten şehit haberi
Mersin'de denizde boğulan iki arkadaşın cenazesi defnedildi
GÜNDEM

Acılarını böyle paylaştılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye eleştiri: Sadece elma şekeri dağıtıyorlar
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye eleştiri: Sadece elma ...
Tokat'ta askerlere tarihi eser kaçakçılığından gözaltı
GÜNDEM

Tokat'ta ele geçirildi! Askerler gözaltında
Kato Dağı PKK'dan temizleniyor! Askerler uzun yıllardır girilmeyen bölgede...
GÜNDEM

Kato Dağı PKK'dan temizleniyor! Askerler uzun ...
Tokat'ta askerlere tarihi eser kaçakçılığından gözaltı
GÜNDEM

TOKAT'TA ELE GEÇİRİLDİ! ASKERLER GÖZALTINDA
Antalya'da 14 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi
GÜNDEM

14 BİN ÖLÜM ŞİŞESİ!
Kato Dağı PKK'dan temizleniyor! Askerler uzun yıllardır girilmeyen bölgede...
GÜNDEM

KATO DAĞI PKK'DAN TEMİZLENİYOR! ASKERLER UZUN YILLARDIR GİRİLMEYEN BÖLGEDE...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye eleştiri: Sadece elma şekeri dağıtıyorlar
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BM'YE ELEŞTİRİ: SADECE ELMA ŞEKERİ DAĞITIYORLAR
Polisin miting sofrası
GÜNDEM

POLİSİN MİTİNG SOFRASI
Adana Ceyhan'da korkunç olay
GÜNDEM

DÜN KATLİAM YAPTI, BUGÜN SÖYLEDİKLERİ ŞOKE ETTİ!