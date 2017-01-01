Sivas'ta 1 Mayıs kutlamalarında 540 polis görev yaptı, 300 kişi katıldı

Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Cumhuriyet Halk Partisi, EMEP, gibi siyasi partiler ile KESK'e bağlı sendikalar ve çeşitli gençlik kuruluşları ile sivil toplum örgütleri katıldı. Kutlama öncesi Mevlana Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamanın yapılacağı caddeye çıkan sokaklar barikatlarla kapatıldı. Caddenin üzerinde bulunan çöp konteynerleri kutlamaların güvenliği için bulunduğu yerlerden kaldırıldı. Ethembey Parkı önünde başlayan yürüyüş öncesi alana girmek isteyenlerin üstü polis ekipleri tarafından arandı. Üstlerini aratmak istemeyenler ile polis ekipleri tarafından kısa süreli tartışma yaşandı.

540 POLİS GÖREV ALDI, 300 KİŞİ KATILDI

Gruplar güvenlik noktalarında aramadan geçtikten sonra trafiğe kapatılan Mevlana Caddesi üzerinden kutlamaların yapıldığı alana kadar yürüdü. Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, miting alanında bir araya geldi.



Mevlana Meydanı'nda yaklaşık 300 kişinin katıldığı kutlama programında 540 polis görev yaparken olası bir olaya karşı TOMA hazır bekletildi. Kutlama programında, çeşitli sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.