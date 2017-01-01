Antalya'daki kazada 1.5 yaşındaki çocuğu bebek koltuğu kurtardı

Antalya'da takla atan hafif ticari aracın arka koltuğundaki 1.5 aylık Rüzgar Horoçoğlu'nu, bebek koltuğu kurtardı.



Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hafif ticari araçla yeni doğum yapmış akrabalarını ziyarete giden Kurtuluş Horozoğlu, kavşağa girdiği sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, yan yoldan kavşak sistemine giren Sevcan Yazgan yönetimindeki otomobile çarparak orta refüje çıkardı. Ardından önce Bayram Kılınç'ın park halindeki otomobiline, sonrasında kamyonete çarpan kamyonet takla attı.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU



Hafif ticari araç sürücüsü Kurtuluş Horoçoğlu ile eşi Fatma Horozoğlu çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, aracın arkasında bebek koltuğunda oturan 1.5 yaşındaki Rüzgar Horozoğlu kazayı yara almadan atlattı. Minik Rüzgar'ı otomobilden çıkartan vatandaşlar, sakinleşmesi için ona balon verdi. Burnu bile kanamadan kurtulan minik Rüzgar'ı daha sonra gelen amcası kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.





Mahalle sakinleri kazanın olduğu kavşakta yıllardan bu yana sinyalizasyon sistemi olmadığını, ölümlü kazaların da yaşandığını belirterek, imza toplamalarına rağmen adım atılmamasına tepki gösterdi.



