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Uçakta yumruklar havada uçuştu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Brüksel uçağında iki yolcu arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:51:55 Güncelleme: 16:19:30

İstanbul-Brüksel seferini yapan bir uçaktaki iki yolcu arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Havada yumruklar uçuşurken sorun çıkaran yolcularla ilgili Brüksel'de işlem yapıldığı öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, 29 Nisan Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Brüksel uçağında iki yolcu arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Uçağın ön tarafında kalkarak ayakta gezen bir yolcu, yerine oturması konusunda diğer yolculardan aldığı uyarının ardından ortalığı birbirine kattı.

Kendisini uyaran yolcuya tekme tokat saldıran yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile sakinleştirilmeye çalışıldı. Saldırıya uğrayan yolcunun da karşılık vermesi üzerine uçakta arbede yaşandı. Sorun çıkaran yolcularla ilgili olarak Brüksel'de işlem yapıldığı belirtildi. Görüntüler bazı Hollanda sitelerinde paylaşıldı.

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