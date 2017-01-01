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Adana'daki akılalmaz cinayetle ilgili çocuk gelin ve sevgilisi tutuklandı

Çocuk gelin cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:01:15 Güncelleme: 16:02:58 İHA

Adana'da yatak odasında bıçakla yaralanmış halde bulunduktan sonra hastanede ölen gencin resmi nikahsız eşi ve onun sevgilisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa A. (17) ile akrabası Z.K. (16) dini nikahla evlendi. İsa A. ile Z.K. dün gece evlerindeyken, sabaha karşı Z.K., gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D.'yi (17) eve aldı. Bu sırada uyanan İsa A., Z.D. ile İ.D.'yi yakaladı. Çıkan kavgada İ.D., İsa A.'yı göğsünden iki defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Z.K.'nin çığlıkları üzerine uyanan evdekiler İsa A.'yı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan İsa A. kurtarılamadı.

İlk ifadesinde İsa A.'yı yaralı halde bulduğunu söyleyen Z.K., cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti. Polis tarafından yakalanarak emniyete getirilen zanlı, yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Z.K. de sevgilisiyle birlikte gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından dün adliyeye sevk edilen çocuk gelin ve sevgilisi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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