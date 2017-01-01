Adana'da çocuk gelinin dini nikahlı eşini öldüren zanlının evi yakıldı

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İlk ifadesinde İsa A.'yı yaralı halde bulduğunu söyleyen Z.K., cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti. Zanlı polis tarafından yakalanarak emniyete getirildi. Zanlı, Z.K.'nin ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.