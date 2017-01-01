Adana'da çocuk gelinin dini nikahlı eşini öldüren zanlının evi yakıldı

Adana'da gönül ilişkisi yaşadığı 16 yaşındaki çocuk gelinin, imam nikahlı kocasını öldürdüğü ileri sürülen zanlının evi ateşe verildi.
İddiaya göre İsa A. (17) ile akrabası Z.K. (16) dini nikahla evlendi. İsa A. ile Z.K. 30 Nisan günü evlerindeyken, sabaha karşı Z.K.'nin gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D.'yi (17) eve aldı.
Bu sırada uyanan İsa A., Z.D. ile İ.D.'yi yakaladı. Çıkan kavgada İ.D., İsa A.'yı göğsünden iki defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Z.K.'nin çığlıkları üzerine uyanan evdekiler İsa A.'yı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan İsa A. kurtarılamadı.
İlk ifadesinde İsa A.'yı yaralı halde bulduğunu söyleyen Z.K., cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti. Zanlı polis tarafından yakalanarak emniyete getirildi. Zanlı, Z.K.'nin ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Bugün saat 16.00 sıralarında ise öldürülen İsa A.'nın yakınları, katil zanlısı İ.D.'nin oturduğu sokağa geldi.