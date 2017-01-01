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Mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Adana'da bir mobilya atölyesinde çalışan Ömer Faruk Sever, başının yük asansörünün kabini ve duvar arasında sıkışması sonucu hayatını kaybetti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:49:00 Güncelleme: 21:02:46 İHA

Adana'da 16 yaşındaki çocuk çalıştığı mobilya atölyesinin yük asansörünün kabiniyle duvar arasında başının sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ömer Faruk Sever, atölyelerinde bulunan yük asansörünün kapısını araladı. Daha sonra asansörün birden hareket etmesiyle tahlihsiz çocuğun kafası asansör kabini ve duvar arasında sıkıştı.

Durumu gören işyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sever'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alıp olay yerine gelen Sever'in annesi sinir krizi geçirerek bayıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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