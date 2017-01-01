Tatil dönüşü trafikte yoğunluk

Bandırma-İstanbul deniz seferleri ile Bursa-İstanbul Karayolu'nda, tatilden dönen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını fırsat bilen ve 3 günlük tatile çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda akşam saatlerinde özellikle Bursa-İstanbul Karayolu'nda yoğunluk oluşturdu. Deniz ulaşımını tercih eden vatandaşların yoğunluğu nedeniyle de İDO'nun Bandırma iskelesinde uzun kuyruklar oluştu.

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Talebe cevap vermek için İDO yetkilileri normalde 3 olan sefer sayısını 7'ye çıkardı. Yetkililer, bugün Bandırma-İstanbul (Yenikapı) ve Bandırma-İstanbul-Yenikapı-Bostancı arasında karşılıklı 7 sefer yapılacağını açıkladı.

Bu seferlerde Bandırma'dan İstanbul Yenikapı'ya 800 araç ve 5 bin 350 yolcu taşınacağı tahmin ediliyor. Bandırma'dan son seferin saat 21.00'de gerçekleşeceği bildirildi.

Tatil döneminde yoğunluk yaşanan Edremit Körfezi'ndeki Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde sahiller ve sokaklar eski sakinliğine döndü.

Yoğunluğun geç saatlere kadar sürmesi öngörülüyor.

LAPSEKİ'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler dönüş yolunda feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye bağlı Lapseki-Gelibolu feribot iskelesi ile özel sektör tarafından işletilen Çardak-Gelibolu feribot iskelelerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 4 arabalı vapuru ile saatsiz hizmet veren Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri yoğunluk azalana kadar sefer saatlerinin düzensiz seyredeceğini bildirdi.

Bursa-Çanakkale karayolunda yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Çardak beldesinde trafik güvenliği Jandarma tarafından sağlanırken ilçe merkezinde emniyet müdürlüğü ekipleri ile zabıta görevlileri yoğun mesai yapıyor.