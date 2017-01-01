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Yenibosna'da halk otobüsünde "1 Mayıs'ta akbil basma" gerginliği

"Bugün 1 Mayıs" deyip, bindikleri halk otobüsünde akbil basmak istemeyen gruba tepki gösteren otobüs şoförü, polisi aradı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:15:28 Güncelleme: 22:15:53 İHA

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılan bir grup, halk otobüsüne "Bugün 1 Mayıs" diyerek akbil basmadan binmek isteyince, otobüs şoförü arabayı kenara çekerek polis çağırdı. Otobüste yaşanan 1 Mayıs gerginliği, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan yaklaşık 20 kişilik bir grup, Yenibosna'da özel halk otobüsüne ücretsiz binmek istedi. "Bugün 1 Mayıs, para vermeyiz" diyen gruba tepki gösteren otobüs şoförü, arabayı kenara çekerek polis çağırdı.

"1 MAYIS'TA KİMSE AKBİL BASMASIN, SENEDE BİR GÜN ÜCRETSİZ OLSUN"

Bu sırada eylemci grupla otobüs şoförü arasında da tartışma yaşandı. "Bugün 1 Mayıs kimse akbil basmasın. Senede bir gün ücretsiz olsun" diyen eylemciye kızan şoför, "Herkes akbil basıyor, sen de basacaksın" dedi. Yaşanan tartışmaya yolcular da dahil oldu. Bazı yolcular eylemcilere destek verirken, bazıları ise şoförün haklı olduğunu savundu.

"SABAHTAN BERİ AKBİL BASILIYOR, SİZ DE BASACAKSINIZ"

Tartışmayı anlatan otobüs şoförü, "Bir grup 'akbil basmayacağız bugün bizim günümüz diyorlar', ben de 'sabahtan beri akbil basılıyor. Siz de basacaksınız' diyorum. Amirimi aradım, polisi aradım, onlar da 'bekle' dediler. Ben emir kuluyum. Benim kendi şahsi arabam değil bu" dedi.

Akbil basmayan eylemci gruptan bir genç ise, "Mesele kart basmama değil. Bugün işçi emekçi bayramı. İşçilerin bayramı. İşçilerin bedel ödeyerek aldığı bir gün. Bugün ücretsiz olması gerekiyor. Ben bunu istiyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bütün araçlar ücretsiz olsun. Ben basmıyorum, basmayacağım da. Ne yazık ki sınıf kardeşim tarafından ihanete uğruyorum ben. O da işçi, ben de işçiyim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışma yolcuların araya girmesiyle son buldu. Polisi beklemeyen eylemci grup otobüsten inerek başka bir otobüse akbil basarak bindi ve yoluna devam etti.

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