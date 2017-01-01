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Beylikdüzü
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Beylikdüzü'ndeki kazada araç boş mağazaya girdi

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, iki ağaca çarptıktan sonra arabasıyla bir sitenin içindeki mağazaya daldı

02 Mayıs 2017 Salı, 01:08:16 Güncelleme: 01:16:36 HABERTURK.COM

İstanbul Beylikdüzü'nde görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri ölen olmadı.

Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen bilgiye göre, Adnan Kahveci mahallesi civarında, aracının kontrolünü kaybeden şoför, iki ağacı devirdikten sonra bir sitenin inşaat halindeki mağazasına girdi.

Mağazanın içinde ve dışında herhangi bir lastik izi olmaması, çevredeki vatandaşların "Bu araba buraya nasıl girdi?" sorusunu sormasına neden oldu.

Süratli olduğu öğrenilen aracın, ağaçlara çarptıktan sonra kaldırım ya da rampa nedeniyle mağazaya adeta 'uçarak' girmiş olabileceği düşünülüyor.

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