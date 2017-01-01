Adana'da bir adam borcunu alamayınca tacize kalkıştı!

Adana'da, 5 bin lira alacaklı olduğu kişinin karısını taciz ederek borcunu tahsil etmeye çalışınca bıçaklandı. Olayların büyümesi engellemek için araya giren taciz edilen kadın da kolundan bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, terzilik yapan 35 yaşındaki Duran A., işleri kötü gitmeye başladığı için arkadaşı olan M.E.G (34)'den 5 bin lira borç aldı. M.E.G ödeme gününde parasını alamayınca çılgına döndü ve Duran A.'ya 'Ya parayı ödersin ya da karın benim olur' diye tehdit etti. Akşam saatlerinde kuyumcudan yüzük alan M.E.G, Duran A.'nın terzi dükkanına geldi.

Duran A. ve eşi Zahide A. (32) terzide çalıştığı sırada içeri girdi. 2 çocuk annesi genç kadına aldığı yüzüğü cebinden çıkarttı ve uzattı. Duran A.'nın yanından gerçekleşen olayda, Zahide A.'ya birlikte olmayı teklif eden M.E.G, " Sen artık benimsin. Kocan bir şey diyemez" ifadelerini dile getirdi.

Bunun üzerine öfkeden çılgına dönen Duran A., tezgah üzerinden bıçağı aldığı gidi M.E.G.'ye saldırdı. Duran A., bıçak darbeleri ile M.E.G'yi yaraladı. Zahide A. ise kocasının katil olmasını önlemek için bıçağın önüne atladı. O sırada Zahide A.'da kolundan ve parmaklarından yaralandı.

Yaralı bir şekilde işyerinden kaçmayı başaran M.E.G kendi aracıyla özel bir hastaneye gitti. M.E.G'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Zahide A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polise verdiği ifade Duran A., M.E.G.'nin karısını taciz ettiğini ileri sürdü. Duran A.," Borcum vardı, ödeyemedi, süre istedim. Bana artık karın benim, ona istediğimi yaparım' dedi. Polis olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.