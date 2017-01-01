02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da bir adam borcunu alamayınca tacize kalkıştı!

Adana'da arkadaşına borç veren bir şahıs parasını alamayınca "Ya parayı ödersin ya da karın benim olur" diyerek arkadaşının karısını tacize kalkıştı

02 Mayıs 2017 Salı, 07:19:32 Güncelleme: 07:21:40 İHA

Adana'da, 5 bin lira alacaklı olduğu kişinin karısını taciz ederek borcunu tahsil etmeye çalışınca bıçaklandı. Olayların büyümesi engellemek için araya giren taciz edilen kadın da kolundan bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, terzilik yapan 35 yaşındaki Duran A., işleri kötü gitmeye başladığı için arkadaşı olan M.E.G (34)'den 5 bin lira borç aldı. M.E.G ödeme gününde parasını alamayınca çılgına döndü ve Duran A.'ya 'Ya parayı ödersin ya da karın benim olur' diye tehdit etti. Akşam saatlerinde kuyumcudan yüzük alan M.E.G, Duran A.'nın terzi dükkanına geldi.

Duran A. ve eşi Zahide A. (32) terzide çalıştığı sırada içeri girdi. 2 çocuk annesi genç kadına aldığı yüzüğü cebinden çıkarttı ve uzattı. Duran A.'nın yanından gerçekleşen olayda, Zahide A.'ya birlikte olmayı teklif eden M.E.G, " Sen artık benimsin. Kocan bir şey diyemez" ifadelerini dile getirdi.

Bunun üzerine öfkeden çılgına dönen Duran A., tezgah üzerinden bıçağı aldığı gidi M.E.G.'ye saldırdı. Duran A., bıçak darbeleri ile M.E.G'yi yaraladı. Zahide A. ise kocasının katil olmasını önlemek için bıçağın önüne atladı. O sırada Zahide A.'da kolundan ve parmaklarından yaralandı.

Yaralı bir şekilde işyerinden kaçmayı başaran M.E.G kendi aracıyla özel bir hastaneye gitti. M.E.G'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Zahide A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polise verdiği ifade Duran A., M.E.G.'nin karısını taciz ettiğini ileri sürdü. Duran A.," Borcum vardı, ödeyemedi, süre istedim. Bana artık karın benim, ona istediğimi yaparım' dedi. Polis olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Silikon faciası! Dudakları alınabilir!
GÜNDEM

Silikon faciası! Dudakları alınabilir!
Mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuğun feci ölümü
GÜNDEM

1 Mayıs'ta çocuk işçinin feci ölümü
Adana'daki akılalmaz cinayetle ilgili çocuk gelin ve sevgilisi tutuklandı
GÜNDEM

Çocuk gelin ve sevgilisi tutuklandı
Adana Ceyhan'da korkunç olay
GÜNDEM

Dün katliam yaptı, bugün söyledikleri şoke etti!
Adana'da otomobili kanala uçan sürücüden ilginç tepki
GÜNDEM

Böyle izledi! "Otomobilim serinlemek istedi"
Adana'da Suriyeli gerginliği!
GÜNDEM

Adana'da tehlikeli gerginlik!
Ankara'da polise silahlı saldırı
GÜNDEM

ANKARA'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI
Esenyurt'ta patlama ve yangın: 3 yaralı
GÜNDEM

ESENYURT'TA APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA
Dayakçı kızlar: Adam mı öldürdük?
GÜNDEM

DAYAKÇI KIZLAR 46 KADAR HAPİS CEZASI İÇİN NE DEDİ?
Adana'da bir adam borcunu alamayınca tacize kalkıştı!
GÜNDEM

BORCUNU ALAMAYINCA TACİZ ETTİ!
Silikon faciası! Dudakları alınabilir!
GÜNDEM

SİLİKON FACİASI! DUDAKLARI ALINABİLİR!
HSYK için kulisler hareketli
GÜNDEM

HSYK İÇİN KULİSLER HAREKETLİ