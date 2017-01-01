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İstanbul'da plastik imalathanesinde yangın

İstanbul Sultangazi'de plastik imalathanesini kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 07:58:46 Güncelleme: 08:00:48 AA

İstanbul Sultangazi'de yangın çıkan plastik imalathanesi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hurdacılar Sitesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan 3 katlı imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi, Habibler ve Gaziosmanpaşa itfaiye istasyonlarından görevlilerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

İş yerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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