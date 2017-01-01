Kayseri'de oto tamirhanesine pompalı saldırı

Kayseri'de, bir oto tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Ali Türkmen (17) öldü, Yusuf Gülener (34) ve Mehmet Özden (19) yaralandı.



Olay dün saat 21.50 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Orta Sanayi'de meydana geldi. İddiaya göre Ali Türkmen, Yusuf Gülener ve Mehmet Özden oto tamirhanesinde oturdukları sırada, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle tamirhaneye ateş açıldı. Saldırıda Türkmen, Gülener ve Özden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ali Türkmen hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, Gülener ve Özden ise tedavi altına alındı.



Ali Türkmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.









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