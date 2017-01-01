İşte tarihi an! Erdoğan resmen AK Partili

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen törenle yeniden parti üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelik beyannamesini imzaladı.

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ERDOĞAN AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13:20 sıralarında AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yapmıştı.

GENEL BAŞKANLIK 21 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yine MKYK'da alınan kararla, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede AK Parti'nin genel başkanlığı görevini de yeniden üstlenmesi bekleniyor.

ERDOĞAN'IN İLK AK PARTİ DÖNEMİ

- 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti kuruldu

- 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan yasaklı olduğu için parlamentoya giremedi.

- 9 Mart 2003'te Erdoğan'ın siyasi yasağı kalktıktan sonra ara seçimlerde 22. Dönem Siirt Milletvekili seçildi.

- 11 Mart 2003'te Abdullah Gül hükümeti istifa etti. 14 Mart 2003'te Recep Tayyip Erdoğan hükümeti kuruldu

- AK Parti'nin genel başkanı olduğu 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinden zaferle ayrıldı. 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde de Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Türkiye genelinde birinci oldu.

- 2007, 2010 referandumlarında kazanan taraf oldu.