İşte tarihi an! Erdoğan resmen AK Partili

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen törenle yeniden parti üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelik beyannamesini imzaladı.
ERDOĞAN AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13:20 sıralarında AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yapmıştı.
GENEL BAŞKANLIK 21 MAYIS'TA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yine MKYK'da alınan kararla, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede AK Parti'nin genel başkanlığı görevini de yeniden üstlenmesi bekleniyor.
ERDOĞAN'IN İLK AK PARTİ DÖNEMİ
- 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti kuruldu
- 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan yasaklı olduğu için parlamentoya giremedi.
- 9 Mart 2003'te Erdoğan'ın siyasi yasağı kalktıktan sonra ara seçimlerde 22. Dönem Siirt Milletvekili seçildi.
- 11 Mart 2003'te Abdullah Gül hükümeti istifa etti. 14 Mart 2003'te Recep Tayyip Erdoğan hükümeti kuruldu
- AK Parti'nin genel başkanı olduğu 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinden zaferle ayrıldı. 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde de Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Türkiye genelinde birinci oldu.
- 2007, 2010 referandumlarında kazanan taraf oldu.
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Misafir 22 dakika önceEvet Tayyip Erdoğan bu milletin 51.4 u tarafindan onaylaniyor karşi tarafta Pkk si vaar Chp si vaar Fetösü vaar Türk ve İslam düsmanlari vaarr Ab vaaar varda var..birlesen bu cepheye bakildiginda bile bu milletin sahip ciktigi bu adama saygi duyulmasi gerekir. Allah bu milleti böyle yigitlerden mahrum etmesin Yolun yolumuz Reis.00
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Misafir 2 saat öncegerçekten çok heyecanlandım!ya bir gidin artık, halkın gündemi başka başka...1836
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Misafir 2 saat öncehayirlisi olsun. bugun reise karsi cikanlar bir gun reis her fani gibi aramizdan ayrildiginda cok ararsiniz. tipki rahmetli ozali aradigimiz gibi . hatirla ozaldan sonra basa gecen beceriksizleri millet olarak neler cektik336
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Misafir 2 saat önceKedi uzanamdigi cigere mundar dermis93
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Misafir 2 saat önceVatanımız milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Güçlü türkiye.306
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Misafir 2 saat önceHiç düşünmüyormusunuz hdp 10 yıl sonra ile meclise girip bir de koalisyon olup iç işleri bakanlığını aldığını ...315
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Misafir 2 saat önceyürü be reis yolun açık olsun246
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Misafir 2 saat öncehayırlı uğurlu olsun Türkiye mize186
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Misafir 2 saat öncerezillik tam bir rezillik. Allah tan TR de yasamiyorum ve hayatim Almanya'da cok cok iyi. Sizleri uzaktan izlemek daha iyi.1254
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Misafir 2 saat önceyorumun sonunu görünce rahatladım.. hakketen senin gibi birinin burda yaşamamsı nekadar isabetli olmuş. zaten kendi toprağında yaşamamaktan "iyiki" diye bahseden birine tahammül etmek de zor. hakketen çevren çok zorlanıyor mu?393
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Misafir 2 saat öncezaten sen orada kal hiç gelme bu kafayla :)363
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Misafir 2 saat öncereis adamsin213
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Misafir 3 saat önceen iyi şekilde temsil edip ne yaptın.06
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Misafir 3 saat öncegenel baskanlik yakisir93
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Misafir 3 saat önceKıskanmayın2118
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Misafir 3 saat önceHayırlı işlerde acele etmek lazim ki... Şeytanlar araya nifak sokmasınlar2712
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Misafir 3 saat öncemilletin yarısı buna karşıyken bu ne acele böyle?1248
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Misafir 3 saat önceyarısıda bunu ıstiyo nasıl olacak aslanım489
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Misafir 3 saat önceolmayan tarafsızlık tescillenmiş oldu.159
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Misafir 3 saat önceçok şükür en önemli meselemiz halloldu zaten partili değildi şimdi ufkumuz açılır üretim yapan bir ülke oluruz terör biter herkes birleşir ülke bölünmüş yapıdan kurtulur2712
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Misafir 2 saat önceIroniyi kapamayi unutmayin ;)00
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Misafir 4 saat öncepartili olsa ne olur olmasa ne olur? ya cumhurbaşkanı olursun ya parti başkanı. bu ne ayıp bir şey...936
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Misafir 4 saat öncetarafli cumhurbaskani saygi hak etmez.1566
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Misafir 2 saat öncesanki çok saygı gösteriyordunuz da..180
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Misafir 4 saat önceaynı anda iki partiye üye olmak serbest olsa chp de genel başkan seçer.186
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Misafir 4 saat öncebu ulkenin yarisi hala buna karsi933
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Misafir 2 saat önceYani yüzde yüzünden onay mı almak gerekiyor... Demokrasiden anlayışınız bu mu sizin!!! Kalan yüzde 51,4 de istiyor...210
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Misafir 2 saat öncediğer yarıdan fazlası çoktan kabul etti :)30
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Misafir 4 saat önceşu fetöcüleri partiden temizler inşaallah . istanbul bile el geçirilmiş durumda...üsküdar fecaat ..120
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Misafir 5 saat önceyakışır başkanıma herşey279
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Misafir 5 saat önceReis yolun yolumuzdur...276
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Misafir 2 saat önceHak yolunda olduğu sürece evet...120