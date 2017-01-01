02 MAYIS 2017
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recep tayyip erdoğan
GÜNDEM

İşte tarihi an! Erdoğan resmen AK Partili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından üyeliğinden ayrıldığı, kurucusu olduğu AK Parti'ye yeniden üye oldu.

02 Mayıs 2017 Salı, 09:55:43 Güncelleme: 15:05:01 HABERTURK.COM

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen törenle yeniden parti üyesi oldu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelik beyannamesini imzaladı. 

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ERDOĞAN AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13:20 sıralarında AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yapmıştı. 

GENEL BAŞKANLIK 21 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yine MKYK'da alınan kararla, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede AK Parti'nin genel başkanlığı görevini de yeniden üstlenmesi bekleniyor.

ERDOĞAN'IN İLK AK PARTİ DÖNEMİ

- 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti kuruldu

- 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan yasaklı olduğu için parlamentoya giremedi.

- 9 Mart 2003'te Erdoğan'ın siyasi yasağı kalktıktan sonra ara seçimlerde 22. Dönem Siirt Milletvekili seçildi.

- 11 Mart 2003'te Abdullah Gül hükümeti istifa etti. 14 Mart 2003'te Recep Tayyip Erdoğan hükümeti kuruldu

- AK Parti'nin genel başkanı olduğu 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinden zaferle ayrıldı. 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde de Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Türkiye genelinde birinci oldu.

- 2007, 2010 referandumlarında kazanan taraf oldu.

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YORUMLAR 32
  • Misafir 22 dakika önce
    Evet Tayyip Erdoğan bu milletin 51.4 u tarafindan onaylaniyor karşi tarafta Pkk si vaar Chp si vaar Fetösü vaar Türk ve İslam düsmanlari vaarr Ab vaaar varda var..birlesen bu cepheye bakildiginda bile bu milletin sahip ciktigi bu adama saygi duyulmasi gerekir. Allah bu milleti böyle yigitlerden mahrum etmesin Yolun yolumuz Reis.
  • Misafir 2 saat önce
    gerçekten çok heyecanlandım!ya bir gidin artık, halkın gündemi başka başka...
  • Misafir 2 saat önce
    hayirlisi olsun. bugun reise karsi cikanlar bir gun reis her fani gibi aramizdan ayrildiginda cok ararsiniz. tipki rahmetli ozali aradigimiz gibi . hatirla ozaldan sonra basa gecen beceriksizleri millet olarak neler cektik
  • Misafir 2 saat önce
    Kedi uzanamdigi cigere mundar dermis
  • Misafir 2 saat önce
    Vatanımız milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Güçlü türkiye.
  • Misafir 2 saat önce
    Hiç düşünmüyormusunuz hdp 10 yıl sonra ile meclise girip bir de koalisyon olup iç işleri bakanlığını aldığını ...
  • Misafir 2 saat önce
    yürü be reis yolun açık olsun
  • Misafir 2 saat önce
    hayırlı uğurlu olsun Türkiye mize
  • Misafir 2 saat önce
    rezillik tam bir rezillik. Allah tan TR de yasamiyorum ve hayatim Almanya'da cok cok iyi. Sizleri uzaktan izlemek daha iyi.
  • Misafir 2 saat önce
    yorumun sonunu görünce rahatladım.. hakketen senin gibi birinin burda yaşamamsı nekadar isabetli olmuş. zaten kendi toprağında yaşamamaktan "iyiki" diye bahseden birine tahammül etmek de zor. hakketen çevren çok zorlanıyor mu?
  • Misafir 2 saat önce
    zaten sen orada kal hiç gelme bu kafayla :)
  • Misafir 2 saat önce
    reis adamsin
  • Misafir 3 saat önce
    en iyi şekilde temsil edip ne yaptın.
  • Misafir 3 saat önce
    genel baskanlik yakisir
  • Misafir 3 saat önce
    Kıskanmayın
  • Misafir 3 saat önce
    Hayırlı işlerde acele etmek lazim ki... Şeytanlar araya nifak sokmasınlar
  • Misafir 3 saat önce
    milletin yarısı buna karşıyken bu ne acele böyle?
  • Misafir 3 saat önce
    yarısıda bunu ıstiyo nasıl olacak aslanım
  • Misafir 3 saat önce
    olmayan tarafsızlık tescillenmiş oldu.
  • Misafir 3 saat önce
    çok şükür en önemli meselemiz halloldu zaten partili değildi şimdi ufkumuz açılır üretim yapan bir ülke oluruz terör biter herkes birleşir ülke bölünmüş yapıdan kurtulur
  • Misafir 2 saat önce
    Ironiyi kapamayi unutmayin ;)
  • Misafir 4 saat önce
    partili olsa ne olur olmasa ne olur? ya cumhurbaşkanı olursun ya parti başkanı. bu ne ayıp bir şey...
  • Misafir 4 saat önce
    tarafli cumhurbaskani saygi hak etmez.
  • Misafir 2 saat önce
    sanki çok saygı gösteriyordunuz da..
  • Misafir 4 saat önce
    aynı anda iki partiye üye olmak serbest olsa chp de genel başkan seçer.
  • Misafir 4 saat önce
    bu ulkenin yarisi hala buna karsi
  • Misafir 2 saat önce
    Yani yüzde yüzünden onay mı almak gerekiyor... Demokrasiden anlayışınız bu mu sizin!!! Kalan yüzde 51,4 de istiyor...
  • Misafir 2 saat önce
    diğer yarıdan fazlası çoktan kabul etti :)
  • Misafir 4 saat önce
    şu fetöcüleri partiden temizler inşaallah . istanbul bile el geçirilmiş durumda...üsküdar fecaat ..
  • Misafir 5 saat önce
    yakışır başkanıma herşey
  • Misafir 5 saat önce
    Reis yolun yolumuzdur...
  • Misafir 2 saat önce
    Hak yolunda olduğu sürece evet...
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