Samsun'un Yakakent ilçesinde bir kişinin tartıştığı babasını baltayla öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, Dikencik Mahallesi'ndeki evlerinin önünde S.İ. ile babası Kazım İ. (74) arasında tartışma çıktı. S.İ, tartışma sırasında baltayla başına vurduğu babasını öldürdü. Babasının cesedini yakınlardaki ahıra götürerek parçalara ayıran ve kazdığı çukura gömen S.İ. daha sonra kaçtı.

KARDEŞİ BULDU

Babasından haber alamayan diğer oğlu S.İ, ev ve çevresinde arama yaptı. S.İ, ahırda bir yerin kazıldığını fark edince yaptığı araştırmada babasının cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen Yakakent Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından Kazım İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, S.İ'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.