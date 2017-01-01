02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun
GÜNDEM

Samsun'da bir kişi tartıştığı babasını baltayla öldürdü

Babasından haber alamayan diğer kardeş ahırda bir yerin kazıldığını fark edince yaptığı araştırmada babasının cesediyle karşılaştı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:03:34 Güncelleme: 10:33:48 AA

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir kişinin tartıştığı babasını baltayla öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, Dikencik Mahallesi'ndeki evlerinin önünde S.İ. ile babası Kazım İ. (74) arasında tartışma çıktı. S.İ, tartışma sırasında baltayla başına vurduğu babasını öldürdü. Babasının cesedini yakınlardaki ahıra götürerek parçalara ayıran ve kazdığı çukura gömen S.İ. daha sonra kaçtı.

KARDEŞİ BULDU

Babasından haber alamayan diğer oğlu S.İ, ev ve çevresinde arama yaptı. S.İ, ahırda bir yerin kazıldığını fark edince yaptığı araştırmada babasının cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen Yakakent Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından Kazım İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, S.İ'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA! Samsun'da cami inşaatı çöktü
GÜNDEM

Samsun'da cami inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var
Samsun'da inşaat çöktü
GÜNDEM

Samsun'da inşaat çöktü: 3 ölü
Samsun Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Samsun Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Samsun'da masaj salonu sahibine 'fuhuş' tutuklaması
GÜNDEM

Masaj salonunda dehşeti yaşattılar!
Samsun'da bir kişi ayakkabılarıyla yatan arkadaşını ağır yaraladı
GÜNDEM

İnşaat işçisinin yatağa ayakkabısıyla girdiğini ...
Kadın gasptan, erkek arkadaşı cinsel tacizden gözaltına alındı
GÜNDEM

Samsun'da bir garip olay! İkisi de polisi arayıp...
Devlet Bahçeli konuşuyor
GÜNDEM

BAHÇELİ'DEN HDP'Lİ VEKİLLERİN AKPM'DEKİ OYUNA SERT TEPKİ

AK Parti'de tarihi gün! Erdoğan bugün partili oluyor
GÜNDEM

AK PARTİ'DE TARİHİ GÜN! ERDOĞAN BUGÜN PARTİLİ OLUYOR
Kayseri'de oto tamirhanesine pompalı saldırı
GÜNDEM

OTO TAMİRHANESİNE POMPALI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
GÜNDEM

FECİ KAZA! KAHREDEN DETAY BAGAJDAN ÇIKTI
Samsun'da bir kişi tartıştığı babasını baltayla öldürdü
GÜNDEM

BALTALI VAHŞET! BABASINI PARÇALARA BÖLÜP GÖMMÜŞ
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (02 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 2 MAYIS GÜNLÜĞÜ