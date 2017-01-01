Eski Vali Çetin Birmek'in Sarıyer'deki evinde intihar etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın edindiği bilgilere göre Birmek, Sarıyer Tarabya'daki Adalet Sitesi'ndeki evinde silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Birmekburada hayatını kaybetti.

ÇETİN BİRMEK KİMDİR

1933 doğumlu Çetin Birmek, 1960 yılında başladığı kaymakamlık görevini çeşitli ilçelerde sürdürdükten sonra Muğla, Tokat, Mersin ve Kırklareli'nde valilik yaptı, 1998'de emekli oldu.

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