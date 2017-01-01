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Çetin Birmek
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Eski vali Çetin Birmek intihar etti

İstanbul Sarıyer'deki evinde intihar teşebbüsünde bulunan ve hastaneye kaldırılan Çetin Birmek, hayatını kaybetti

02 Mayıs 2017 Salı, 10:47:49 Güncelleme: 11:56:46

Eski Vali Çetin Birmek'in Sarıyer'deki evinde intihar etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın edindiği bilgilere göre Birmek, Sarıyer Tarabya'daki Adalet Sitesi'ndeki evinde silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Birmekburada  hayatını kaybetti.

ÇETİN BİRMEK KİMDİR

1933 doğumlu Çetin Birmek, 1960 yılında başladığı kaymakamlık görevini çeşitli ilçelerde sürdürdükten sonra Muğla, Tokat, Mersin ve Kırklareli'nde valilik yaptı, 1998'de emekli oldu.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 14 dakika önce
    zekanıza hayran kaldım diyen arkadaş kralsın :D
  • Misafir 40 dakika önce
    İntihar eden edene, insanların yaşayacak bir sebebi kalmamış anlaşılan...
  • Misafir 55 dakika önce
    derdi neymiş, kesin yanlızlıktan olmuştur
  • Misafir 56 dakika önce
    bu yaşta intiharmı olur birkaç gün beklesen ecelinden ölürmüşsün zaten
  • Misafir 58 dakika önce
    koca valiye yakışiyurmu hiç
  • Misafir 33 dakika önce
    zekanıza hayran kaldım...
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