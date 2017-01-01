Eski Vali Çetin Birmek'in Sarıyer'deki evinde intihar etti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın edindiği bilgilere göre Birmek, Sarıyer Tarabya'daki Adalet Sitesi'ndeki evinde silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Birmekburada hayatını kaybetti.
ÇETİN BİRMEK KİMDİR
1933 doğumlu Çetin Birmek, 1960 yılında başladığı kaymakamlık görevini çeşitli ilçelerde sürdürdükten sonra Muğla, Tokat, Mersin ve Kırklareli'nde valilik yaptı, 1998'de emekli oldu.
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YORUMLAR 6
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Misafir 14 dakika öncezekanıza hayran kaldım diyen arkadaş kralsın :D00
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Misafir 40 dakika önceİntihar eden edene, insanların yaşayacak bir sebebi kalmamış anlaşılan...30
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Misafir 55 dakika öncederdi neymiş, kesin yanlızlıktan olmuştur00
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Misafir 56 dakika öncebu yaşta intiharmı olur birkaç gün beklesen ecelinden ölürmüşsün zaten30
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Misafir 58 dakika öncekoca valiye yakışiyurmu hiç00
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Misafir 33 dakika öncezekanıza hayran kaldım...03
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