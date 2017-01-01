Ruslar batan istihbarat gemileri için Kilyos açıklarında

İstanbul- Kilyos açıklarında 27 Nisan Perşembe günü Karadeniz'de yaşanan yoğun siste Togo bayraklı canlı hayvan gemisi "Youzarsif" ile çarpışıp ağır yara alan ve 3 saat sonra 18 mil açıkta batan Rus istihbarat gemisi "Liman" için Rusya Deniz Kuvvetlerinin en önemli araştırma ve kurtarma gemisi "Seliger" ve yeni nesil kurtarma gemisi 60 metre uzunluğundaki "SB-739" gönderildi.



DENEYİMLİ DERİN DENİZ DALGIÇ EKİPLERİ BULUNUYOR



Deniz trafik haritalarında kazının tam bulunduğu 18 mil açıkta enkazın üzerinde duran 60 metre uzunluğundaki tam donanımlı Seliger gemisinde 16 gemici ile 9 uzman araştırma görevlisi bulunuyor. Gemide ayrıca askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibi de görev yapıyor.

GEREKİRSE TAMAMI ÇIKARILACAK



Rus denizcilik kaynakları gemilerde bulunan ekiplerin Rus istihbarat gemisi "Liman"daki hassas cihazların çıkarılması için çalışacaklarını, derinliğin ve Karadeniz hava koşullarının zorlu olduğunu belirterek gerekirse geminin tamamının çıkarılması üzerine çalışılacağı belirtiliyor. Rus donanmasında görev yapan "Liman" 1990'dan 2010'a kadar Akdeniz'de önemli görevlerde bulundu. Liman, Yugoslavya'ya yapılan NATO askeri operasyonlarını da Adriyatik Denizi'nden yakından izledi.

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Bu arada Türk makamları batan Liman istihbarat gemisinin uluslararası sularda olduğu için Rus hükümetinin batığı araştırma ve çıkarmaya hakkı olduğunu, henüz bir yardım talebinde bulunulmadığını belirtti.27 Nisan'da Kilyos'un 18 mil açığında Togo bayraklı canlı hayvan gemisi Youzarsif ile yoğun siste çarpışan Rus Donanması istihbarat gemisi Liman'ın mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Türk donanması tarafından kurtarıldıktan 3 saat sonra saat 14:48 batmıştı.