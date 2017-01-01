02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da boğulan kız çocuğu böyle teşhis edilmeye çalışıldı

Kız çocuğunun kimliği polislere gönderilen kayıp fotoğraflarıyla belirlenmeye çalışıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 12:19:04 Güncelleme: 12:56:41 İHA

Adana'da sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 14-15 yaşlarındaki kız çocuğunun kimliği belirlenemeyince, polis Whatsapp'tan gönderilen aynı yaşlardaki bir kız çocuğunun fotoğrafıyla eşleştirdi ancak o olmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 09.00 sıralarında vatandaşlar sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini gördü. Hemen kanala atlayan iki kişi sürüklenen şahsı kanaldan çıkardı. Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürüklenin kişinin 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu olduğu görüldü. Sağlık ekipleri kız çocuğuna müdahale etti ancak kurtaramadı.

FOTOĞRAFLA UYUŞMADI

Hayatını kaybeden kız çocuğunun üzerinde yapılan aramada kimlik çıkmadı. Polis bunun üzerine kız çocuğunun kimliğini bulmak için son günlerde 14-15 yaşında kayıp başvurusu olanların fotoğraflarına bakılmasını istedi. Yapılan bu anons üzerine polisin cep telefonuna Hürriyet Mahallesi'nde 14-15 yaşında kayıp olan bir kız çocuğunun fotoğrafı gönderildi. Polis whatsapptan gelen fotoğrafı açıp kızın yüzüne bakarak eşleştirme yaptı ancak boğulan kız ile Whatsapp'taki fotoğrafın birbirine benzemediği belirlendi. Polis ayrıca çocuğun ayağında yanık izi olup olmadığına ve kıyafetlerine baktı. Ancak Hürriyet Mahallesi'ndeki kayıp kız çocuğuyla uyuşmadı.

Bu arada meraklı vatandaşlar da korkulu gözlerle boğulan kızı görmek için birbiriyle yarıştı. Polis, kız çocuğunu ceset torbasına koyup cenaze aracı ile otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, kız çocuğunun bulunduğunda suya 1 saat önce girmiş olduğu, intihar ettiği ya da suya birileri tarafından atıldığı tahmin ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 15 dakika önce
    Adana yazısını görünce şaşırmadım
  • Misafir 16 dakika önce
    Bu adana'da olaylar bitmek bilmiyor
  • Misafir 49 dakika önce
    ALLAH rahmet eylesin ..insanlar bakar meraklı vatamdaş olur ..bakmazlar vurdum duymaz insan olur ne garip ler ülkesiyiz
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da bir adam borcunu alamayınca tacize kalkıştı!
GÜNDEM

Borcunu alamayınca taciz etti!
Mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuğun feci ölümü
GÜNDEM

1 Mayıs'ta çocuk işçinin feci ölümü
Adana'daki akılalmaz cinayetle ilgili çocuk gelin ve sevgilisi tutuklandı
GÜNDEM

Çocuk gelin ve sevgilisi tutuklandı
Adana Ceyhan'da korkunç olay
GÜNDEM

Dün katliam yaptı, bugün söyledikleri şoke etti!
Adana'da otomobili kanala uçan sürücüden ilginç tepki
GÜNDEM

Böyle izledi! "Otomobilim serinlemek istedi"
Adana'da Suriyeli gerginliği!
GÜNDEM

Adana'da tehlikeli gerginlik!
İşte tarihi an! Erdoğan resmen AK Partili
GÜNDEM

İŞTE TARİHİ AN! ERDOĞAN RESMEN AK PARTİLİ

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (02 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 2 MAYIS GÜNLÜĞÜ
Cumhuriyet gazetesi için mahkeme kararını verdi 
GÜNDEM

CUMHURİYET GAZETESİ İÇİN MAHKEME KARARINI VERDİ 
Saffet Sancaklı'dan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama
GÜNDEM

MHP'Lİ SAFFET SANCAKLI'DAN AÇIKLAMA
Adana'da boğulan kız çocuğu böyle teşhis edilmeye çalışıldı
GÜNDEM

POLİSLER BÖYLE ANLAMAYA ÇALIŞTI AMA...
Muş'ta 2 metrelik yılan 12 köyü karanlıkta bıraktı
GÜNDEM

12 KÖYÜ KARANLIKTA BIRAKTI!