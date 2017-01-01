Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında konuşuyor.

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Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satış başları;

İşte beklenen an sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız bugün yuvaya tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım adına, bütün parti teşkilatım adına hoş geldiniz. Şeref verdiniz.

Herkese bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onları hayırla yadediyorum. Emekleri ile bu ülkeye hizmet eden bütün çalışanlarımızı kutluyorum. 1 Mayıs'ı bayram havasında geçirdik.