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Kağıthane'de çamaşır kavgası

Bir iş merkezinin dış cephe mantolama işini alan işçilerle, yeni yıkadığı çamaşırları balkona asan kadın arasında tartışma çıktı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:31:55 Güncelleme: 15:37:42 DHA

Kağıthane'de bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerle, yan binadaki ev kadını arasında "Yeni yıkadığı  çamaşırları kirlettikleri" gerekçesiyle tartışma çıktı. Annesinin işçilerle tartıştığını gören Engin isimli genç ile işçiler silahlı ve sopalı kavga etti. Yaşanan kavgada 1'i  ağır 4 kişi yaralandı. Olayda silah kullandığı iddia edilen Engin olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan-Vatan Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, bir iş merkezinin dış cephe mantolama işini alan işçilerle, yeni yıkadığı çamaşırları balkona asan kadın arasında tartışma çıktı. Çamaşırları kirlettikleri gerekçesiyle tepki gösteren kadın ile işçiler arasındaki sözlü tartışmaya kadının oğlu Engin de karıştı. Olay bir anda, küfürlü-sopalı-tabancalı kavgaya dönüştü. Bu sırada inşaat işçilerinden Zülküf G.  sırtından, Davut G., Ferhat G.  ile Cengiz G. bacaklarından tabancayla yaralandı.

Olayın faili olduğu iddia edilen Engin isimli genç ve yanındaki bir kişi, bir araçla kaçtı. Görgü tanıklarından komşu Gülsüm Takış "Yukarıdan inşaat malzemesi döküldü. Komşum 'Biraz dikkatli çalışın' diye uyardı. İşçilerden biri, 'Çalışamam' deyip, küfür etti. Tartışma öyle başladı. Cahiller, gençler, birbirlerine zarar verdiler" dedi.

BİR İŞÇİ AĞIR YARALI

Yaralı işçilerden Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zülküf G.'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Bacaklarından yaralanan iki işçi, sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİ İMKANLARI İLE KARAKOLA SIĞINDI

Kendi imkanları ile Çağlayan Polis Merkezi'ne gelen diğer yaralıya ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra, sağlık ekipleri tarafından, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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