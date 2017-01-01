Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB) bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları tamamlandı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, 'Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Açık Lise kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2017 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 19 Nisan'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Eğitimine Açık Öğretim Lisesi'nde devam eden öğrenciler için 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 8 - 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimine devam eden öğrencilerin belirtilen tarihler arasında bağlı oldukları Halk Eğitimi Merkezlerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



3. Dönem sınavları 1 - 2 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Özellikle askerlik görevini yapan öğrenciler başta olmak üzere bu tarihlerde nerede bulunacaksanız sınav merkezinizi kayıt yenileme süresince bu merkeze göre Bilgi Düzenleme menüsü altında yer alan Sınav İrtibat Merkezi ekranından yeniden güncelleyiniz.



NOT: 01-02 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle 17 yaşını doldurmuş silik, donuk veya aktif öğrenciler 3. Dönem kayıt yenileme yaptırmaları halinde katılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?



Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;



Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;



Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.



Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)



"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

* Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

* Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),

* Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Öğrenciler, sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve diğer öğrencileri rahatsız edecek hiçbir araç-gereç bulunduramazlar.

Dikkat: Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.