İzmit'te 26 yaşındaki U.A., babası Ufuk A.'yı öldüren Veli Gülsem'in babası 64 yaşındaki Adil Gülsem'i, pompalı tüfekle vurarak yaraladı.



Olay, İzmit Yenimahalle İnkılap Caddesi'nde meydana geldi. U.A. 26 yıl önce annesi kendisine hamileyken, babası Ufuk A., husumetlisi Veli Gülsem tarafından vurularak öldürüldü. U.A. Veli Gülsem'in babası olan Adil Gülsem'i yoldan geçerken görünce, araç içerisinden pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekibi ağır yaralanan Adil Gülsem'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI



U.A. olaydan sonra kaçtı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri U.A.'nın Çayırköy Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. U.A. polisin operasyonu ile gözaltına alındı.



U.A. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.