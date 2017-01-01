02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmit
GÜNDEM

İzmit'te bir kişi husumetlisini vurdu

U.A. babasını öldüren Veli Gülsem'in babasını yoldan geçerken görünce, araç içerisinden pompalı tüfekle ateş ederek vurdu

02 Mayıs 2017 Salı, 15:53:51 Güncelleme: 16:37:48 DHA

İzmit'te 26 yaşındaki U.A., babası Ufuk A.'yı öldüren Veli Gülsem'in babası 64 yaşındaki Adil Gülsem'i, pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, İzmit Yenimahalle İnkılap Caddesi'nde meydana geldi. U.A. 26 yıl önce annesi kendisine hamileyken, babası Ufuk A., husumetlisi Veli Gülsem tarafından vurularak öldürüldü. U.A. Veli Gülsem'in babası olan Adil Gülsem'i yoldan geçerken görünce, araç içerisinden pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekibi ağır yaralanan Adil Gülsem'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

U.A. olaydan sonra kaçtı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri U.A.'nın Çayırköy Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. U.A. polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

U.A. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmit'te otobüste kadını tacizle suçlanan kişi yakalandı
GÜNDEM

Otobüsteki mide bulandıran olayla ilgili yeni ...
İzmit'te otobüste tacizde bulunan kişi böyle görüntülendi
GÜNDEM

Otobüste iğrenç olay! Genç kadın böyle görüntüledi
İzmit'te öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı
GÜNDEM

Teşhirci sapık yakalandı!
Kendi evinde kiracı durumuna düştü
GÜNDEM

Ne olduğunu anlamadan evinde kiracı oldu!
İnşaat kazısında Roma dönemine ait mezarlar çıktı
GÜNDEM

İzmit'te inşaat çalışmalarını durduran olay!
İzmit'te bir kişi kardeşini bıçak ve sopayla öldürdü
GÜNDEM

Evde dehşet anları! Odaya girenler bu manzarayla ...
Yıldırım: Millet, partisini lideriyle buluşturdu
GÜNDEM

YILDIRIM: MİLLET, PARTİSİNİ LİDERİYLE BULUŞTURDU

Kağıthane'de çamaşır kavgası
GÜNDEM

ÇAMAŞIR KAVGASI KANLI BİTTİ! YARALILAR VAR
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Cihan Çakıcı para cezasına çarptırıldı
GÜNDEM

YEĞEN ÇAKICI'NIN DAVASINDA KARAR ÇIKTI!
İzmit'te bir kişi husumetlisini vurdu
GÜNDEM

İZMİT'TE BİR KİŞİ HUSUMETLİSİNİ VURDU
Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?
GÜNDEM

AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Muharrem İnce'den 'İkinci Ekmeleddin vakası' çıkışı
GÜNDEM

'İKİNCİ EKMELEDDİN VAKASI' ÇIKIŞI