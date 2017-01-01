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Trabzon
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Sahte diplomalı öğretmenin yargılanmasına devam edildi

R.G.S., savcılığa verdiği ifadesinde öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Çok pişmanım. Ama çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur. Benim 19 senelik emeklerim ne olacak?" dedi

02 Mayıs 2017 Salı, 16:45:55 Güncelleme: 17:04:08 İHA

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmenlik görevinde bulunduğu sırada yapılan incelemelerde diplomasının sahte olduğu anlaşılan ve hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' iddiasıyla dava açılan R.G.S.'nin duruşmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' iddiasıyla dava açılan R.G.S., 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya katılmazken, Milli Eğitim Bakanlığı vekili avukat Elmas Turhan da bakanlığın davaya katılma talebini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

"SİCİLİM BAŞARILARLA DOLUDUR"

Geçirdiği soruşturmada bakanlık tarafından ihraç edilen ve hakkında açılan davası süren R.G.S., savcılığa verdiği ifadesinde öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Çok pişmanım. Devleti zarara uğratmadım. Ama çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur. Benim 19 senelik emeklerim ne olacak? Mesleğe atanıp göreve başladıktan sonra bu işin duyulması konusunda çok korktum. Meslek hayatımda çok başarılı oldum. Bu olay benim bunca yıllık sırrımdı. Ama çok sıkıntısını yaşadım. Kalp hastası oldum. Bu olay ortaya çıktından sonra kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüm. Ömür boyu ritm bozukluğu ilacı kullanacağım" dedi.

SANIK AVUKATLARI ZARARI KABUL ETMEDİ

Devam eden duruşmada sanık avukatı iddia edilen zarar konusuna katılmadıklarını, öne sürülen miktarın da gerçek zarar olmadığını söyleyerek, "Müvekkilim kurumdan almış olduğu bu paralar karşılığında hizmet vermiştir. Eğer bu hizmeti kabul etmeyip alınan maaşı gerçek zarar olarak kabul edersek, öğrencilerin de bu hizmet karşılığında almış oldukları diplomaların da iptal olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, geriye dönük süre içerisinde iddia edilen dolandırıcılık suçu nedeniyle oluşmuş zarar var ise bu miktarın ne kadar olduğunun tespit edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 dakika önce
    profosörlüğü iptal edilip hala yapanlar ne olacak
  • Misafir 11 dakika önce
    vay cakal . ama helal olsun iyide ogretmenmis :)))
  • Misafir 22 dakika önce
    Senin öğretmen olduğunu 19 yıl boyunca anlamayanlara ne demeli.
  • Misafir 26 dakika önce
    hizmette var doğru
  • Misafir 26 dakika önce
    Enteresan bir durum benim en yakın arkadaşım resmi öğretmen yatıyor paso.Bu kadının durumuna üzülelim mi sevinelim mi bilemedim.Ceza alsın mı almasın mı onuda çözemedim.
  • Misafir 36 dakika önce
    senin yerine atanacak olanın hakkı ne olacak
  • Misafir 42 dakika önce
    sahteciliğe kulp aranıyor. burası türkiye. onu da bulurlar. hatta sonra siyasete bile davet alır...
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