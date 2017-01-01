02 MAYIS 2017
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PKK Sincar
GÜNDEM

PKK'nın Sincar'daki "bayrak oyunu"

Irak Parlamentosu Ezidi Milletvekili Dr. Macid Şengali, PKK'nın askeri kampları üzerinde Irak merkezi hükümetine ait bayrakları dalgalandırmaya başladığını ifade etti

02 Mayıs 2017 Salı, 16:53:30 Güncelleme: 16:55:59 AA

Terör örgütü PKK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) muhtemel ikinci bir hava harekatından kaçabilmek için Irak'ın kuzeyindeki Musul'a bağlı Sincar ilçesinde bulunan kamplarına "Irak bayrağı" astığı belirtildi.

Irak Parlamentosu Ezidi Milletvekili Dr. Macid Şengali, yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerin Türkiye'nin hava saldırılarından korunmak için askeri kampları üzerinde Irak merkezi hükümetine ait bayrakları dalgalandırmaya başladığını ifade etti.

Şengali, PKK'nın Sincar'daki "bayrak oyunu"na ilişkin şunları söyledi:

"PKK'nın Şengal'deki (Sincar) askeri kamplarında Irak bayrağını göndere çekmesinin arkasında iki neden var. Birincisi Türkiye'nin düzenleyeceği olası ikinci bir hava saldırısına karşı kendilerince yeni bir taktik geliştirip, bundan korunmaya çalışıyorlar. İkinci neden ise Haşdi Şabi'nin (İran destekli Şii milis gücü) bölgedeki ajandasını hayata geçirmektir. Onlar (Haşdi Şabi ve PKK) bölgede iki müttefik gibi hareket ediyor. Irak bayrağının asılması, aralarındaki anlaşmayı en iyi şekilde belgeliyor."

"SESSİZ KALMAMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Sincar'daki bayrak meselesini Irak merkezi hükümetine ilettiklerini belirten Şengali, "Terör örgütü bir grubun Irak bayrağını kullanmasına sessiz kalmamaları gerektiğini söyledik." dedi.

Sincar'daki Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, dün yaptığı açıklamada, TSK'nın Sincar'daki PKK hedeflerine düzenlediği hava saldırısından sonra örgütün kamplarını değiştirmeye veya sayılarını azaltmaya başladığını söylemişti.

TSK, 25 Nisan'da düzenlediği hava harekatıyla, terör örgütü PKK'nın "ikinci Kandil" yapmaya çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Karaçok Dağı'ndaki hedefleri vurmuştu. Hava harekatlarında Sincar Dağı bölgesinde bulunan PYD/YPG/PKK kamplarında 40'tan fazla teröristin, Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK üslenme alanında da 4'ü üst düzey olmak üzere 49 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 dakika önce
    Bizim musul ve kerkuk e girmemiz lazim lutfen lutfen lutfen...
  • Misafir 4 dakika önce
    En iyisi toptan temizlik
  • Misafir 28 dakika önce
    bizim için fark etmez
  • Misafir 38 dakika önce
    Hahaha ulan abd rusya koruyamadı ırak mı koruyacak
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