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İsmailağa cemaatinden Mekke'deki kavgayla ilgili açıklama

Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri'ne bağlı iki grubun, Umre'deki kavgasıyla ilgili olarak İsmailağa cemaatinden açıklama geldi

02 Mayıs 2017 Salı, 17:03:39 Güncelleme: 17:08:00 HABERTURK.COM

Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri'ne bağlı olan iki grup geçen hafta Umre'de kavga etmiş ve olayda 8 kişi yaralanmıştı. Kavgaya ilişkin ilk açıklamalarda taraflar birbirini suçlamış ve devreye avukatların girdiği söylenmişti.

Konuyla ilgili olarak bugün İsmailağa cemaatinden yeni bir açıklama geldi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın Mekke'de yaşanan kavgayla ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada olaydan dolayı müteessir olunduğu ifade edildi.

Yaşanan kavganın zaman ve mekan itibarıyla İslami hassasiyet ve şuura sahip insanların asla fırsat vermeyecekleri yer ve zamanda yaşanmasının da her türlü izahtan vareste olduğu vurgulandı.

"CAMİAMIZ VE CEMAATİMİZLE HİÇBİR MÜNASEBETİ OLMADIĞI GİBİ..."

Kavgaya ilişkin 'Masum Bayraktar taraftarlarının kışkırtması' iddiasının yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hadisenin mahiyetine gelince; cemaatimize yakınlıkları ve manevi bağlılıklarıyla bilinen Kıyam-Der mensuplarına karşı, Masum Bayraktar taraftarlarının kışkırtması, tacizi ve taarruzlarıyla yaşanan arbedenin, camiamız ve cemaatimizle hiçbir münasebeti olmadığı gibi camiamızın itibarına ve hükmi şahsiyetine zarar verici olduğu ve duyarlı insanlarımızda endişeye yol açtığı açıktır.

Kıyafetleri ve ifade tarzları ile zihinlerde İsmailağa Cemaati'ni temsil ve ilzam edici oldukları düşüncesi ve hissiyatını uyandırmaya çalışanların sebep oldukları fitne ve fesadın en tehlikelisi şüphesiz ki; bugünlerde cemaat muhalifliğini bu yanlış örnekler üzerinden bütün cemaatlere teşmil etmek isteyen kötü niyetli istismarcılara aradıkları fırsatları cömertçe sunmuş olmalarıdır. Bu ancak taammüden yapılacak kadar vebali ödenemeyecek vahim bir hatadır. Cenab-ı Mevla'dan bütün müminlere feraset ve basiret niyaz ediyor ve bu açıklamayı zaruri gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz."

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGANIN GEÇMİŞİ

Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri arasındaki tartışma aslında oldukça eskiye dayanıyor. Tartışmanın temelinde, Masum Bayraktar'ın Fatih Medreseleri'nin, İsmailağa Cemaati ve Mahmud Efendi ile hiçbir bağı olmadığını belirten İsmail Ağa cephesinden gelmiş açıklamalar yatıyor. Uzun zamandır sosyal medya üzerinden devam eden tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesine neden olan son olayın ise, İsmailağa Cemaati'nin Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri mensuplarının 3 aylar nedeniyle bulundukları Umre'de karşılaşması, bu karşılaşma sonrasında da sözlü tartışmaların fiziki kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 16 dakika önce
    sıra bu tarz cemaatlere geldi din tüccarları Allahın dinini parayla pazarlamaya çalışan fırsatçılar
  • Misafir 8 dakika önce
    allah ıslah etsin sen ve senin gibileri
  • Misafir 25 dakika önce
    ALLAH BELANIZI VERSİN MEKKEDEDE KAVGA MI OLUR
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