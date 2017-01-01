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Tokat'ta iş makinesine kolunu kaptıran işçinin sol kolu omzundan koptu

Sol kolu omuzundan kopan işçinin acılar içinde bağırması üzerine arkadaşları yardımına koştu

02 Mayıs 2017 Salı, 17:19:46 Güncelleme: 17:24:51 İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iş makinesine kolunu kaptırması sonucu sol kolu omzundan kopan işçi ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki bir kil fabrikasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Top (40), çalıştığı sırada iş makinesine kolunu kaptırdı. Sol kolu omuzundan kopan işçinin acılar içinde bağırması üzerine arkadaşları yardımına koştu. Kopan kolu organ nakil kutusuna konulan işçi ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan işçinin ilk müdahalesinin ardından kolunun yerine dikilmesi için Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesi'ne sevkine karar verildi. İşçi Tokat Havalimanı'na inen ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

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