CHP'li Tekin Bingöl'den 'kongre tarihi' açıklaması

CHP'li Tekin Bingöl, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultay süreciyle ilgili geniş kapsamlı bir açıklamanın daha sonra yapılacağını belirten Bingöl, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, CHP olağan kurultayının öne çekilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı açıklamasının sorulması üzerine, olağan kongrenin öne çekilmesinin farklı bir şey olduğunu söyledi.

Tüzük ve kongre yönetmeliğinin çok açık olduğunu ifade eden Bingöl, 2015'te kongre takvimini başlattıklarını, kongre takvimi tamamlandıktan sonra Parti Meclisi kararıyla kurultayı gerçekleştirdiklerini, aynı sürecin işlediğini, bunun dışında bir şey yapma şanslarının olmadığını dile getirdi.

"FARKLI PENCEREDEN BAKIYOR"

Bingöl, şöyle devam etti:

"Öne çekilmedeki amaç şu; biz ilçe, il kongrelerini ve kurultayı 2 yıl içinde yapmak zorundayız. Öne çekilecek olan ilçe, il kongresi değil. Sayın İnce, farklı bir pencereden bakıyor. Bizim kongre takvimimiz, birkaç haftalık, bir-iki aylık bir süreci kapsamıyor. Çok geniş bir süreci kapsıyor. Bizim ilçe ve il kongrelerini yapmamız için takvimimiz var, o takvimi işletmemiz gerekiyor. Onları yaptıktan sonra ancak kongreleri yapıyoruz. Bizim üye listelerimizi güncellememizin öne çekmeyle, çekmemeyle ne ilgisi var? Bizim o listeleri, ilçe örgütlerimize asıp, onların üyelerimiz tarafından incelenmesi, aksaklık varsa düzeltilmesi için itirazların yapılmasının öne çekmeyle ne ilgisi var. Bu bir süreç. Bizim ideal bir kongre, kurultay gerçekleştirmemiz için 4 aydan az bir zaman mümkün değil, yetiştiremeyiz."

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DİYE BİR SÖYLEMİ HAYATA GEÇİRMEDİ"

Bingöl, CHP Genel Merkezi yönetiminin gündeminde olağanüstü kurultay olup olmadığına ilişkin soruya, "Hayır, yok. İl başkanları toplantısı yaptık, 45-46 il başkanımız konuştu, 2 il başkanı dışında hiçbir il başkanımız olağanüstü kurultay diye bir söylemi hayata geçirmedi. Aksine, arkadaşlarımız 'tüzüğün emrettiği şekilde, takvimini Genel Merkez açıklasın, olağan kongre süreci başlasın' dediler." karşılığını verdi.