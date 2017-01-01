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Tuzla'da piknikte dehşet

Cinnet geçiren Şükrü D., Müzeyyen K. isimli kadını silahla vurarak öldürdü ardından silahı kendi başına dayayarak intihar etti

02 Mayıs 2017 Salı, 17:35:16 Güncelleme: 17:38:03 İHA

Tuzla'da cinnet getiren Şükrü D. önce Müzeyyen K. isimli kadını çocuklarının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay Tuzla'da Akfırat'taki mesire alanında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Şükrü D. isimli şahıs birlikte yaşadığı Müzeyyen K. ve kadının çocuklarıyla birlikte pikniğe gitti. Piknikte ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cinnet geçiren Şükrü D., çocukların gözleri önünde Müzeyyen K. isimli kadını silahla vurarak öldürdü ardından silahı kendi başına dayayarak intihar etti. Çocukların polis ekiplerine haber vermesiyle ekipler olay yerine geldi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri ise devam ediyor.

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