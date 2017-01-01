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Deniz Baykal'a ait ş merkezindeki hırsızlıkla ilgili 1 kişi tutuklandı

CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın inşaat halindeki iş merkezinden 150 bin lira değerinde çok sayıda malzeme çalınmıştı

02 Mayıs 2017 Salı, 18:46:36 Güncelleme: 18:57:50 AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP Milletvekili Deniz Baykal'a ait iş merkezinden hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gebizli Mahallesi'ndeki olaya ilişkin incelemede, 150 bin lira değerinde 5 bin 800 metre elektrik ve telefon kablosu, 500 priz, 200 elektrik anahtarı, 16 panonun çalındığı belirlendi.

Hırsızlıkla ilgili çeşitli suçlardan kaydı bulunan V.A (28), Yüksekalan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı A.Ö'nün (42) yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Baykal'a ait Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'ndaki 3 katlı iş merkezi inşaatına 4 gün önce giren zanlılar, elektrik ve su tesisatı ile asansörlere ait elektronik aksam ve bakır kabloları alarak kaçmıştı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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