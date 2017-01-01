Elinde baltayla tehdit yağdırdı! Polis gelince kendini eve kilitledi

Düzce'de elindeki baltayla sokağa çıkıp çevre sakinlerini tehdit ettikten sonra kendisini eve kilitleyen şizofreni hastası 44 yaşındaki Utku İ., polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Arapçiftliği Mahallesi'nde elinde baltayla sokağa çıkan şizofreni hastası Utku İ.'nin tehdit ettiği çevre sakinleri, polise haber verdi. Ankara'da bir kamu kurumunda görev yaptığı belirtilen Utku İ., polisler olay yerine gelince, evine girip kapıları kilitledi.

Polislerin, yaklaşık 3 saatlik çabasına karşın, Utku İ. ikna edilemedi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, içeriye attıkları biber gazıyla Utku İ.'yi etkisiz hale getirildi.

Eve giren polis ekiplerine de zor anlar yaşatan Utku İ., kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nin Psikiyatri Servisi'nde tedaviye alındı.