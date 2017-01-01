02 MAYIS 2017
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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

02 Mayıs 2017 Salı, 21:28:36 AA

  • 1 Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
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    Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri kara ve havadan hedef alındı.

  • 2 Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
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    Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın ikinci gününde yapılan görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

  • 3 Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
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    Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta bin asker, 80 tank ve zırhlı araç, 60 top ve havan topu, 12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri ve hava savunma sistemleri yer aldı.

  • 4 Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
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    Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.

  • 5 Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
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    Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti. 

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