Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri kara ve havadan hedef alındı.
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın ikinci gününde yapılan görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.
Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta bin asker, 80 tank ve zırhlı araç, 60 top ve havan topu, 12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri ve hava savunma sistemleri yer aldı.
Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.
Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti.