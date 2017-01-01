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Kocaeli İzmit
GÜNDEM

Kocaeli İzmit'te helallik için nikah masasından mezarlığa gittiler

Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babasının mezarı başına, gelinlikle giden Gamze Olcay, gözyaşlarına boğuldu

02 Mayıs 2017 Salı, 22:28:49 Güncelleme: 23:06:00 İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasının vefat etmesiyle düğününü bir yıl erteleyen gelin, nikahtan sonra babasının mezarı başına gidip dua etti.

Gamze Olcay ve Mustafa Taylan çifti, geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri nikah sonrasında Gamze Olcay'ın ölen babasının mezarı başına giderek dua etti.



Kabir başında duygusal anlar yaşayan gelin Gamze Olcay gözyaşlarını tutamadı.

Geçtiğimiz yıl evlenmek için hazırlık aşamasında olan Gamze Olcay ile Mustafa Taylan çifti düğünlerini acı bir olay yüzünden 1 yıl ertelemek zorunda kaldı.

Malulen emekli olan ve rahatsızlık yaşayan Gamze Olcay'ın babası Sadullah Olcay, yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Bu nedenle düğünlerini erteleyen çift, 29 Nisan Cumartesi günü nikah masasına oturdu.

Nikahın hemen ardından gelin Gamze Olcay, çok sevdiği babasının mezarının başına giderek onun için dua okudu. Oldukça duygusal anlar yaşayan ve biricik babasının mezarı başında gelinliğiyle dualar okuyan Gamze Olcay, gözyaşlarına hakim olamadı.

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