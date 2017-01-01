Haber alınamayan işçi, asansör boşluğunda bulundu

Adana'da akşam saatlerinden beri haber alınamayan inşaat işçisi, ailesi tarafından çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda yaralı olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Halil İbrahim Dönmez (52), akşam mesai bitince evine dönmedi. Ailesinin bir süre sonra Dönmez'i merak edip cep telefonundan arasa da Dönmez, telefonu çaldığı halde cevap vermedi.

Bunun üzerine inşaata gelen ailesi Dönmez'in motosikletinin park halinde olduğunu gördü. Dönmez'in inşaatta olabileceğini düşünen yakınları yaptıkları aramada asansör boşluğunda ağır yaralı olarak buldu.

Ambulansla Aşkım Tüfekçi Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez'in vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlendi.

Dönmez'in çalışırken yüksekten düştüğü tahmin edilirken, işçinin durumundan kimsenin haberi olmaması nedeniyle akşam saatlerinden beri yaralı olarak düştüğü yerde beklediği belirtildi.